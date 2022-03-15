“يا الخاينة”.. رسالة علي الواتساب تكلف زوجًا مبلغا باهظا





ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة، زوجاً بدفع 20 ألف درهم إلى زوجته، تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي أصابتها من سبّه لها عبر «واتس آب»، واتهامه لها بالخيانة.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم” أقامت زوجة (أجنبية) دعوى قضائية ضد زوجها (عربي)، طلبت إلزامه أن يؤدي لها 100 ألف درهم استكمالاً للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن زوجها سبها بما يخدش شرفها واعتبارها، عن طريق برنامج «واتس أب»، بعبارة «الله ياخذك يا الخاينة»، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، بتهمة السب المسندة إليه. وعاقبته المحكمة بغرامة 5000 درهم، كذلك 5000 درهم كتعويض مؤقت.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية تعويضاً بمبلغ 15 ألف درهم، تكملة للتعويض المقضي به أمام المحكمة الجزائية، ليكون التعويض النهائي هو إجمالي مبلغ 20 ألف درهم.

صحيفة المرصد