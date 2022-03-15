عزوف عن البيع والشراء في العقارات





شهدت أسواق العقارات قفزة كبيرة في الأسعار على خلفية توحيد سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي.

وأكد الخبير العقاري محمد التجاني لـ(الصيحة) احجام عدد كبير من المتعاملين في سوق العقار عن المعاملات التجارية من بيع وشراء بسبب ارتفاع الاسعار لمستويات قياسية، وقال إن توحيد سعر الصرف اثر بصورة كبيرة في السوق، منوهاً الى التعامل مع الأراضي والعقارات كملاذ آمن لحفظ الأموال، ورهن استقرار قطاع العقار بالأحوال الامنية واستقرار سعر الدولار وإيجاد قوانين وانظمة عدلية لحماية الحقوق، مشيرا الى رفع سعر التقييم العقاري من 1% الى 2% بالاضافة الى رسوم محددة للمعاينة متفق عليها بين الطرفين، وكشف أن سعر أقل قطعة بمساحة 400 متر بمبلغ مليار جنيه و300 متر في منطقة الشعبية ما بين 70 – 80 مليار جنيه

ومنطقة الدناقلة على شارع السيد علي سعر أقل قطعة 100 مليار جنيه ووسط بحري 300 متر ما بين 100 – 120 مليار جنيه

وعن اسعار الشقق تمليك ما بين 50 – 60 مليار جنيه والايجار في حدود 750 دولار شهرياً للشقة بمساحة كبيرة والصغيرة حوالي 500 دولار والأستديو 300 دولار شهرياً.

الخرطوم: رشا

صحيفة الصيحة