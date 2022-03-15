تقديم (94) مستند اتهام في قضية وداد بابكر





قدمت النيابة العامة اليوم، (94) مستند إتهام فى قضية محاكمة زوجة الرئيس المعزول، وداد بابكر على ذمة إتهامها بالثراء الحرام والمشبوه.

وتواجه زوجة المعزول (وداد) تهماً في القضية بتجاوزات وتملك أراضي سكنية وعقارات دون وجه حق على ذمة البلاغ ومخالفتها نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

ودفع المحقق، وكيل النيابة زاهر عمر لمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضى المعز بابكر الجزولي، بمستندات اتهام عبارة عن إفادات وردت من المسجل العام للأراضي والعقارات في سبتمبر 2020م باسم المتهمة وابنائها، منها افادة لقطع اراضي بالأرقام (17/ 18/ 19) بالفردوس الخرطوم.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة