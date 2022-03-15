يوسف السندي يكتب.. دي العسكرية الدايرنها؟





دخلت البلاد في (خرم ابره) نتيجة للانهيار الاقتصادي المتفاقم، وفي ظل تأثير الحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصاد العالمي، فان وتيرة هذا الانهيار ستزداد يوما بعد يوم، وفي ظل هيمنة جنرالات الجيش والحركات المسلحة الذين لا يفهمون سوى لغة السلاح والبطش على السلطة، فان مصير السودان الاسود لم يأتي بعد، وكل هذا بسبب (العسكرية) التي كان ينادي بها البعض.

في قلب الخرطوم بالأمس تناوب عساكر النظام الانقلابي على اغتصاب فتاة جامعية بعد ان انزلوها من حافلة ركاب، كما تم نهب وضرب بقية الركاب. هذه هي نتائج العسكرية التي يريدونها.

بالامس اصيب عشرات العزل من المتظاهرين بالرصاص المطلق عليهم من سلاح (خرطوش) لعساكر الانقلاب ، وهو سلاح يطلق (رايش) متعدد وفي اتجاهات متعددة داخل الجسد، عكس الأسلحة التي تطلق رصاصة واحدة وتصيب مكانا واحدا.

ارتفعت اسعار الخدمات الصحية بصورة غير مسبوقة، كمثال، ارتفعت كلفة التأمين الطبي لدى شركات التأمين لتتضاعف تكلفة التأمين للفرد الواحد بنسبة تفوق ال ١٠٠% عن ما كان عليه في العام السابق وأكثر من ٣٠٠% عن ما كان عليه قبل عامين، وهو وضع يصعب على غالبية الشعب السوداني ان يجد فيه جرعة دواء، ولكنها العسكرية التي يريدونها.

الزراعة في مشروع الجزيرة تواجه صعوبات جعلت بعض المزارعين الذين قاموا بزراعة ( البامبي) بتركه في الحقول لترعاه البهائم، فسعر الحصاد والترحيل يفوق سعر المحصول في السوق.

التدخل الدولي في الشأن السوداني أصبح واضحا وفاضحا، فالعسكر كما باعوا ذهب السودان، باعوا سيادته وسمعته واصبحنا (مرمطة) للغاشي والماشي، ولكنها العسكرية التي ينادي بها البعض.

الواقع الراهن في ظل حكم جنرالات الجيش والدعم السريع لا يهدد المدنيين فقط، وانما يهدد العسكريين ايضا، تلك الفتاة التي اغتصبت ربما هي شقيقة او بنت عسكري، وشهداء ومصابي المظاهرات لا يخلو ان يكون بينهم ابن او اخ او قريب لعسكري، وارتفاع تكلفة العلاج وزيادة الأسعار يدفع ثمنها العساكر كما يدفعها المدنيون، والمزارع الخاسر ربما هو والد عسكري، ولكن العساكر الذين يدفعون الثمن ليس هم القادة الذين يتربعون على مقاعد السلطة وانما صغار الضباط والجنود.

الشباب الذين هم في الشارع الان لا يدافعون عن انفسهم في وجه هذه السلطة الانقلابية الغاشمة، وانما يدافعون عن شرف اخواتهم، وعن صحة آبائهم، وعن حقوق المزارع، وعن سيادة السودان. هم يدافعون عن المدنيين وعن العسكريين المطحونين معا، في مواجهة ثلة بسيطة من العسكر والانتهازيين انقلبوا على سلطة الشعب وحكم القانون وعاثوا في الأرض فسادا.

ان لم نوقف هؤلاء الانقلابيين عند حدهم اليوم، فلا وطن لنا غدا، ولا شرف، ولا سيادة.

صحيفة التحرير