الأهلي يدرس مخاطبة الكاف لتأجيل لقاء الهلال





كشف مصدر بالأهلي أن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تدرس في الوقت الحالي مخاطبة الاتحاد الأفريقي “كاف” لتأجيل مواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر لكووورة أن الكاف حدد يوم 2 أبريل/ نيسان المقبل موعدا لمواجهة الهلال في الوقت الذي سيخوض فيه منتخب مصر لقاء السنغال في إياب تصفيات المونديال يوم 29 مارس /أذار الجاري.

وأضاف: “ليس منطقيا مشاركة لاعبي الأهلي مع منتخب مصر يوم 29 مارس/ أذار، ثم العودة للقاهرة 30 من نفس الشهر ثم خوض تدريبين يومي 31 و1 أبريل/ نيسان فقط قبل لعب المباراة. هذا الأمر سيؤدي لتعرض اللاعبين للإجهاد الشديد خصوصا وأن اللقاء على درجة كبيرة من الأهمية”.

وتابع: “هناك جلسة منتظرة بعد عودة الفريق للتدريبات بين الجهاز الفني وإدارة النادي لمناقشة الأمر واتخاذ القرار المناسب”.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني بالقاهرة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل.

موقع كووورة