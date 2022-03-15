ضبط (6) آلاف مسدس تركي الصنع بكسلا





ضبطت شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا، نحو (6) آلاف مسدس تركي الصنع.

وقال مدير شرطة المكافحة بالولاية العميد عمر محمد أحمد الانصاري، إن الضبطية تمّت بعد توافر معلومات وتتبّعها وتحليلها، تفيد بوجود كمية من الأسلحة في إحدى المناطق الطرفية من محليات الولاية، مشيراً إلى تنفيذ القوة للمهمة بنجاح وضبط السلاح دون وقع أي خسائر.

من جهته، أكد والي كسلا المكلف خوجلي حمد عبد الله لدى زيارته رئاسة شرطة المكافحة ووقوفه على المضبوطات برفقة أعضاء من لجنة الأمن، أن الولاية ذات الحدود الطويلة مع دول الجوار واستهدافها من قبل المخربين من تجار البشر والسلاح والخمور والمخدرات والسلع ستظل عصية طالما كانت هنالك قوات نظامية وإدارات وقيادات تضع لكل حادثة حديث وتعد العدة وتحكم الخطط لتنأى الولاية عن الاختراق وكل الظواهر السالبة التي تشهدها عدد من الولايات، وأضاف “ستكون الولاية بعبعا تخيف كل الخارجين عن القانون”.

الصيحة