ضبط (25) طن من السلع الفاسدة بشرق دارفور





شدّد والي شرق دارفور المكلف محمد آدم عبد الرحمن، على أهمية اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الإتجار بالسلع الفاسدة من أجل حماية المستهلك والاقتصاد.

ووجّه لدى مخاطبته احتفال اليوم العالمي للمستهلك بالولاية والذي نظمته إدارة ضبط الجودة وشؤون المستهلك بوزارة المالية، السلطات الأمنية باتخاذ كافة التدابير لحماية المجتمع من خطر السلع الفاسدة.

من جانبه، قال مدير عام المالية بالولاية أحمد بكار جمال الدين، إن الضبطيات المتكرّرة أسمهت في محاربة السلع الفاسدة، وشدّد على أهمية رفع الوعي والتثقيف وسط المواطنين.

من جهته، قال مدير إدارة ضبط الجودة عبد الرحمن رحيل، إن إدارته ضبطت (25) طناً من السلع الفاسدة بعدد من المحليات، شملت سكر وصابون ودقيق ومستحضرات تجميل وغيرها، وأكد أن الحملات ستستمر خلال الأيام المقبلة.

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