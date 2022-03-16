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زراعة القمح في السودان خسرانة
قالت هيئة السلع التموينية المصرية إنها اشترت 180 الف طن من القمح الروماني في مناقصة عالمية وتوزعت الكمية على 3 شركات هي :
شركة Viterra :كمية 60 الف طن
شركة Al Dahra :كمية 60 الف طن
شركة ADM : كمية 60 الف طن
وبلغ سعر الفوب FOB لهذه الكميات 318 دولار للطن والشحن 20.55 دولار للطن أى 338.55 C&F ..
التعليق…
جوال القمح واصل بورتسودان يكلف..
34$ فقط….
بالسوداني= 21000 ألف جنيه فقط…
زراعة القمح في السودان خسران ..
السعر التركيزي 43000 الف..
والمزارعين قالوا السعر ضعيف
المصادر
-صفحة أسواق الحبوب العالمية
– وكالة السودان للأنباء
– سعر الصرف السوق الموازي.
Ahmed Akasha