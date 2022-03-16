زراعة القمح في السودان خسرانة





قالت هيئة السلع التموينية المصرية إنها اشترت 180 الف طن من القمح الروماني في مناقصة عالمية وتوزعت الكمية على 3 شركات هي :

شركة Viterra :كمية 60 الف طن

شركة Al Dahra :كمية 60 الف طن

شركة ADM : كمية 60 الف طن

وبلغ سعر الفوب FOB لهذه الكميات 318 دولار للطن والشحن 20.55 دولار للطن أى 338.55 C&F ..

التعليق…

جوال القمح واصل بورتسودان يكلف..

34$ فقط….

بالسوداني= 21000 ألف جنيه فقط…

زراعة القمح في السودان خسران ..

السعر التركيزي 43000 الف..

والمزارعين قالوا السعر ضعيف

المصادر

-صفحة أسواق الحبوب العالمية

– وكالة السودان للأنباء

– سعر الصرف السوق الموازي.

Ahmed Akasha