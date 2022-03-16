دولة تحظر تسريحة “ذيل الحصان” على طالبات المدارس لسبب غريب





تشتهر المدارس اليابانية بتعليماتها الصارمة بشأن ما يرتديه التلاميذ، بدايةً من تحديد طول الجوارب إلى ألوان الملابس الداخلية، لكن هناك قاعدة واحدة تعرضت لموجة واسعة من الانتقادات بسبب غرابتها، ⁠حيث أوضح موتوكي سوجياما، مدرس سابق بالمدرسة الإعدادية، أن مديري المدرسة أخبروه أنه لا يجب على الفتيات تصفيف شعرهن على شكل «ذيل الحصان» لأن كشف مؤخرة العنق قد يثير الطلاب الذكور جنسيًا.

⁠وقال «موتوكي» لـ vice world news، إنهم قلقون من أن ينظر الأولاد إلى الفتيات، وهو الدافع أيضاً وراء التمسك بقاعدة ارتداء لون الملابس الداخلية البيضاء فقط، حيث تطلب معظم المدارس من الفتيات ارتداء الملابس الداخلية البيضاء حتـى لا تظهر من خلال زيهم الرسمي.

كما قام «موتوكي» بالتدريس في 5 مدارس مختلفة على مدار 11 عامًا في محافظة شيزوكا، على بعد حوالي 90 ميلًا جنوب غرب طوكيو، حيث حظرت جميعها تسريحات ذيل الحصان، وهو الأمر الذي دفعه إلى جعل مهمته الشخصية فضح المطالب غير المعقولة على الطلاب، وانضم إلى الدعوة المتزايدة للمدارس من أجل إسقاط القواعد القديمة أو المتحيزة جنسياً أو التي تمنع الطالب من التعبير عن نفسه.⁠

⁠في يونيو، دفعت الاحتجاجات من الطلاب وأولياء الأمور بشأن هذه القواعد الحكومة اليابانية إلى مطالبة جميع مجالس التعليم بمراجعة قواعد المدرسة الصارمة، ما دفع بعض المؤسسات إلى تغيير طرقها بالفعل، لكن العديد من الممارسات التي مضى عليها عقود ما زالت موجودة.⁠

بينما هناك قاعدة أخرى مفروضة على الطلاب في اليابان، حيث تطلب بعض المدارس صوراً كدليل من الطالبات على لون شعرهن الطبيعي في حال لم يكن أسودًا ومستقيمًا.⁠

المصري لايت