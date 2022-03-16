مقتل الفنان هاني رمزي ضابط الموساد!





سخر الفنان المصري هاني رمزي من زج اسمه بالقصف الذي طال مدينة أربيل العراقية مؤخراً، حيث تم نشر صورته في وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره ضابط مخابرات إسرائيلي قتل خلال العملية.

والصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم، هي للفنان هاني رمزي مأخوذة من فيلم “أبو العربي” الذي قدمه عام 2005.

وتعليقاً على الأمر أعاد رمزي نشر تغريدة قال فيها صاحب الحساب: “برأيكم كيف سيكون الرد الإسرائيلي على إيران بعد نجاح طهران في قتل أحد أخطر ضباط الموساد بالقصف على أربيل؟ صورة للضابط الذي تم قتله بأربيل هاني رمزي، حسب مصادر قريبة من الموساد”.

وعلق هاني رمزي ممازحا على الصورة بالقول: “اسم الظابط الشهيد أبو العربي وليس هاني رمزي أرجو التصحيح”، في إشارة إلى دوره في الفيلم حيث يكون والده “شهيد”.

في حين قامت العديد من الصفحات الإخبارية والحسابات في مواقع التواصل بحذف منشوراتها بعد كشف هاني رمزي حقيقة الصورة، بينما سخر الكثيرون من تداولها.

يذكر أن فيلم أبو العربي هو فيلم كوميدي مصري من إنتاج سنة 2005. من إخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبد الجليل، من بطولة هاني رمزي، منة شلبي، صلاح عبد الله، طلعت زكريا، وحيد سيف.

صحيفة البيان