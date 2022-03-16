نائب رئيس المريخ: خلافات القطاع الرياضي وكلارك سحابة صيف





أشاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة نادي المريخ الأستاذ محمد سيد أحمد الجكومي بفندق إقامة الفريق بالعاصمة المصرية، وقال محمد سيد أحمد – في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: إن رئاسة بعثة المريخ لمواجهة الأهلي المصري بقيادة عضوي المجلس جلال عبد الماجد ومتوكل صالح نجحت في اختيار فندق توليب، الذي يُعد من سلسلة الفنادق العالمية المجهزة، فضلاً عن وجوده بالقرب من ملعب المباراة، مبيناً أن مجلس إدارة نادي المريخ، ومنذ اختياره عبر الجمعية العمومية ظَلّ حريصاً على أن يختار المكان الأنسب والأفضل لبعثات فريق الكرة، وأضاف (فندق توليب تتوفر فيه كافة الخدمات وبمواصفات عالمية، ونحن نشكر الإخوة أعضاء المجلس في رئاسة البعثة على حُسن الاختيار، وهذا من أولوياتنا دائماً أن نحسن اختيار أماكن إقامة بعثة فريق الكرة؛ وذلك لتوفير الأجواء المثالية للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق النتائج المُنتظرة).

وأشار النائب الأول لرئيس نادي المريخ إلى أنّ كل ما أُثير عن خلافات بين القطاع الرياضي والمدير الفني لي كلارك كان سحابة صيف عابرة، مؤكداً أنّ الأجواء الآن مثالية، وهناك تعاونٌ وتجاوبٌ كاملٌ بين القطاع الرياضي والجهاز الفني، وكل القطاعات المريخية، مبيناً أن رئيس البعثة جلال عبد الماجد، ونائبه متوكل صالح ود الجزيرة يعملان على تذليل أية عقبات قد تواجه البعثة بالعاصمة المصرية.

وتقدم نائب رئيس المريخ بالشكر لعضو قطاع الاستثمار بالنادي محيي الدين بله محمد الحاج على المجهودات التي بذلها في تسهيل وإكمال إجراءات حجوزات البعثة إلى القاهرة لمواجهة الأهلي المصري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال، وأشاد محمد سيد أحمد بالاهتمام الكبير الذي أبداه عضو قطاع الاستثمار ببعثة المريخ، وحرصه على تذليل كافة العقبات.

صحيفة الصيحة