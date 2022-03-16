المُستهلك: القمح المتوفر لا يكفي ولاية واحدة





كشف رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي أن هنالك بدائل كثيرة ومتاحة لمواجهة أزمة القمح، يمكن الاعتماد عليها لتخفيف وطأة الاعتماد على المستورد، مؤكداً أن ما تم تداوله من انهيار في قطاع المخابز صحيح ونُذر أزمة في المخزون الاستراتيجي مستقبلاً، وأن اتحاد المخابز استشعر أزمة الخبز قبل الحكومة، وحدد شلقامي في تصريح لـ(الجريدة) أن حماية المستهلك سوف تتجه إلى بدائل في الخبز المخلوط، قمح مع ذرة بنسبة 30%، مع تشجيع زراعة الذرة في الفترة القادمة لكل الولايات، إضافة إلى ذلك، من ضمن الحلول الحد من تصدير الذرة، مع تشجيع وتعزيز صناعة الكسرة و تسهيل العمليات لصناعة الكسرة. ونوه شلقامي في حالة حدوث أزمة للقمح حماية المستهلك سوف تعمل على التقليل بنسبة كبيرة من استعمالات الدقيق في الصناعات الثانوية غير المهمة وتوفير القمح للأولوية “الخبز” المتمثله في مصانع الحلويات (الباسطة والمعكرونة). مشيراً إلى أن القمح المحلي لا يكفي ولاية واحدة، وانتاج المشاريع في البلاد لا يتعدي الـ 20% وحوجة السودان 2 ونصف مليون طن في العام.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة