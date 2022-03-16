برشلونة يضع خطة ضم صلاح





دخل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، قائمة اهتمامات برشلونة، لضمه في الصيف المقبل، حال فشله في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم دورتموند.

وترددت أنباء قوية في إسبانيا، خلال اليومين الماضيين، تفيد بأن برشلونة وضع صلاح ضمن المرشحين لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد صلاح في آنفيلد، بنهاية الموسم المقبل، دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن، مع العلم أن اللاعب قدم مطالبه المالية، دون استجابة من الريدز، ما يعزز من فرص رحيله الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يعلم جيدًا أن محاولاته لضم صلاح قبل الموسم المقبل لن تكون سهلة على الإطلاق، لأن ليفربول سيحاول تحقيق أكبر استفادة ممكنة، بالحصول على أموال يمكنه من خلالها ضم بديل على نفس المستوى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة مستعد لتلك الخطوة، وسيعمل على جني الأموال من خلال بيع فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي ونيتو ومارتن برايثوايت، بالإضافة إلى التخلص من رواتب الثنائي عثمان ديمبلي وسيرجي روبيرتو، بعد انتهاء عقديهما بنهاية الموسم الجاري.

كما ينتظر برشلونة ضخ أموال جديدة من عقود الرعاية واتفاقيات التعاون المتوقع إتمامها في الأسابيع المقبلة.

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