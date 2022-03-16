كاف يكشف حقيقة تضارب موعد لقاء الأهلي والهلال مع تصفيات المونديال





كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن حقيقة التضارب في مواعيد الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، مع مباراتي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال المصدر: “كل المواعيد المنتشرة عن مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية غير صحيحة، لم نحدد أي مواعيد”.

وأضاف: “إدارة المسابقات في كاف تحدد مواعيد الجولة الأخيرة بعد نهاية الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، لأن هناك فرقاً يجب أن تلعب في توقيت واحد وفق مبدأ تكافؤ الفرص.”

وكانت أنباء قد تردّدت بأن الأهلي سيواجه الهلال السوادني في دوري الأبطال، وبيراميدز سيواجه زاناكو الزامبي في الكونفدرالية، يوم 1 أبريل، وهو ما يُشكِّل عبئًا بدنيًا على لاعبي الفريقين الدوليين لارتباطهم بالمشاركة مع منتخب مصر أمام السنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم يومي 25 و29 مارس، بجانب مشاركة المُحترفين مع منتخباتهم في التصفيات المونديالية.

صحيفة الصيحة