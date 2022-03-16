في محاكمة حاوية الترامدول الشهيرة .. المحكمة ترلزم النيابة العامة بترجمة مُستندات تخص القضية





أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب أمس، أمراً بإلزام نيابة مكافحة المخدرات بترجمة مستندي اتهام من اللغة الإنجليزية للعربية وتقديمها لها وذلك في قضية حاوية المخدرات والمتهمين فيها بترويج المخدرات والإتجار فيها بالاشتراك مع عصابة عالمية أو مقترنة بجريمة عالمية.

الجدير بالذكر أن السلطات كانت قد قدمت للمحاكمة (15) متهماً اغلبهم مخلصون جمركيون بينهم أب وابنه، بجانب سيدة خمسينية ربة منزل، عقب إعلانها في منتصف اغسطس العام ٢٠١٨م بضبط حاوية المخدرات بالميناء الجاف مدني تحتوي على ما يفوق الـ(9) ملايين حبة ترامادول مخدرة، الى جانب ضبطها ما يفوق الـ(50) كرتونة شامبو للشعر منتهية الصلاحية.

وألزمت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان، نيابة مكافحة المخدرات ترجمة مستندي اتهام (5/6) عبارة بوليصة شحن للمعروضات من الإنجليزية للعربية وإحضارها في الجلسة القادمة المُحدّدة في مطلع أبريل المقبل، ومن ثَمّ مُواصلة سماع المتحري.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة