الإرصاد الجوي تتوقع توالي انخفاض درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوي أن توالي درجات الحرارة العظمى والصغرى إنخفاضها التدريجي مع إستمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة فى معظم أنحاء البلاد وهطول أمطارخفيفة متفرقة فى أجزاء من جنوب شرق ولاية البحر الأحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يغطى شمال أفريقيا ويمتد إلى الشمال الأواسط وجنوب غرب البلاد و منخفض السودان الحراري فى جنوب شرق البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من الفاشر والدمازين وزالنجي و تتعرض كل من حلايب وشلاتين وابوحمد ودنقلا وكريمة وشندي والخرطوم وعطبرة والدويم والنهود ورشاد وكادوقلي وبابنوسة لأتربة مثارة وستنشط حركة الرياح فى وأدي حلفا وابوحمد وبورتسودان وكسلا و حلفا الجديدة والدويم َوسنار والقضارف وود مدني وكوستي وأم البنين وأبو نعامة والضعين فيما تتعرض كل من الجنينة والأبيض ونيالا لعاصفة ترابية

سونا