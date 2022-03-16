تحويل زراعة القمح من معضلة الى فرصة





استيراد السودان من القمح ودقيقه ظل باستمرار يمثل رقماً مهماً في تجارته الخارجية يتراوح ما بين 9.5% إلى 11% من قيمة الواردات الكلية، فقد استورد السودان في العام 2017 قمحاً بقيمة 790 مليون دولار، انخفض في العام 2018 الى 712 مليون دولار، وقفز في العام 2019 الى 1085 مليون دولار، ثم تراجع في العام 2020 الى 917 مليون دولار، ويتوقع أن يكون قد بلغ في العام 2021 حوالي 700 مليون دولار.

اختلاف الأرقام ما بين عام وآخر يعود لتراجع الاستيراد فيما لو كان الإنتاج المحلي من القمح وافراً، وبالعكس تحدث زيادة الاستيراد إذا ما كان الإنتاج المحلي ضعيفاً. لكن في الحالتين تقوم الحكومة بإنفاق مبالغ طائلة من الخزينة العامة لدعم استهلاك مواطني السودان من القمح ودقيقه. ولهذا يمثل القمح ودقيقه معضلة في الاقتصاد السوداني.

غير أن هذه المعضلة يمكن أن تتحول لفرصة إذا ما وجه السودان إنتاجه المحلي من القمح للتصدير، في ظل الاحتياج العالمي لهذه السلعة، والذي ازداد بدرجة كبيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يمثل صادر القمح من هاتين الدولتين حوالي 25% من حجم التجارة العالمية فيه.

لكي يتمكن السودان من توجيه إنتاجه المحلي من القمح للصادر لا بد له من تقليل استهلاك سكانه من هذا المنتج، وقد ذكرنا في مقال سابق أن البديل هو الذرة الرفيعة والدخن. لقد أثبتت العديد من الدراسات والبحوث أن الذرة والدخن أفيد لصحة الإنسان من القمح. وقد كتب الدكتور الراحل عبد القادر محمد عبد القادر المتخصص في الأغذية الكثير من المقالات والبحوث في هذا الشأن.

من ناحية أخرى تمكن عدد من العلماء من إنتاج الخبز من الذرة، بدأ ذلك ببروفيسور ست النفر في معهد بحوث الأغذية بشمبات، حيث خلطت 50% من الذرة مع 40% من القمح و10% من صمغ القوار. وانتهي بتجارب المهندس فتح الرحمن الذي تمكن من إنتاج الخبز بخلطة فيها 95% ذرة و5% مادة رابطة طبيعية فأنتج خبزاً جيد المذاق وحلوى وفطائر ومخبوزات تسر الآكلين.

إنتاج الخبز من الذرة كان ينبغي أن يصبح استراتيجية للأمن الغذائي والاقتصادي، لأنه يوفر للحكومة كلفة استيراد القمح بالعملة الأجنبية، وهي كما ذكرنا كلفة باهظة. أما الدعم المقدم لمستهلكي خبز القمح فيمكن توجيهه لمنتجي الذرة فيقل سعر الخبز المصنوع من الذرة للمستهلك ويستفيد منتج الذرة، علماً بأن منتجي الذرة يبلغ عددهم حوالي 70% من الفئة المنتجة في السودان، وبالتالي يسهم هذا في التقليل من نسب الفقر في السودان.

قام جزء من القطاع الخاص المستفيد من استيراد القمح مع بعض المتنفذين والحكوميين بقتل تجربة إنتاج الخبز من الذرة عن عمد وإصرار، والمؤسف أن بعض الأجهزة الحساسة في الدولة كانت على علم بهذا القتل المؤلم لكنها لم تحرك ساكناً.

نحتاج في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا لإرادة سياسية قوية، وتخطيط استراتيجي محكم، للاستفادة من الفرص المتاحة مثل فرصة تصدير القمح وزيادة الاستثمارات فيه كمنقذ لاقتصاد البلاد.

والله الموفق.

د/ عادل عبد العزيز الفكي

adilalfaki@hotmail.com

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