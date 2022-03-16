منوعات

شاهد بالصور.. الفنانة “ندى القلعة” تعيش حياة البادية في عمل مثير بالاشتراك مع الشاعرة نضال الحاج

2022/03/16
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تظهر  الفنانة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” بإطلالة جديدة تعيش فيها حياة البادية، في عمل فني بالاشتراك مع الشاعرين نضال الحاج وبشرى إبراهيم، يبث خلال شهر رمضان.

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وقالت “القلعة” : انتظرونا قريباً انا ونضال حسن الحاج، والبشري، في احلى برنامج في رمضان وتصوموا وتفطروا على الف خير، وتوجهت بالشكر لأهالي قرية ام اندرابة على كرم الضيافة والاستقبال.

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ونشرت “القلعة” عدداً من الصور على صفحتها، والتي ظهرت فيها وهي ترد الماء لسقي الإبل، وتمارس حرفة الرعي في البادية.
الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/03/16
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