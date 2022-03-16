شاهد بالصور.. الفنانة “ندى القلعة” تعيش حياة البادية في عمل مثير بالاشتراك مع الشاعرة نضال الحاج





تظهر الفنانة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” بإطلالة جديدة تعيش فيها حياة البادية، في عمل فني بالاشتراك مع الشاعرين نضال الحاج وبشرى إبراهيم، يبث خلال شهر رمضان.

وقالت “القلعة” : انتظرونا قريباً انا ونضال حسن الحاج، والبشري، في احلى برنامج في رمضان وتصوموا وتفطروا على الف خير، وتوجهت بالشكر لأهالي قرية ام اندرابة على كرم الضيافة والاستقبال.

ونشرت “القلعة” عدداً من الصور على صفحتها، والتي ظهرت فيها وهي ترد الماء لسقي الإبل، وتمارس حرفة الرعي في البادية.

الخرطوم: (كوش نيوز)