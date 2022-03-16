شاهد بالفيديو.. كلب شرس يهاجم مذيعة سودانية معروفة ويجري خلفها على الهواء مباشرة اثناء تصويرها حلقة أمام منزل أصحابه





تعرضت مذيعة سودانية معروفة لموقف صعب ومخيف وذلك اثناء استعدادها لتصوير حلقة رمضانية من داخل منزل لفقراء في إحدى المناطق الطرفية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد استعدت مقدمة البرامج دعاء حيدر لتصوير حلقة لصالح قناة البلد التي تعمل بها, وقامت بالقاء السلام على أصحاب (الراكوبة) تأهباً لبداية الحلقة المفاجئة.

وقبل أن يرد عليها أصحاب المنزل خرج لها وبطريقة مباغتة كلب من داخل البيت, وظل يجري خلف المذيعة التي لاذت بالفرار من الكلب الشرس.

https://fb.watch/bO1PmjOu6B/

وبعد لحظات عاد الكلب إلى مكانه عقب تدخل فريق العمل من خلف الكواليس, ولم تظهر المذيعة في (الكادر) مرة أخرى.

متابعي المذيعة نشروا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, وسط تعليقات كثيرة تمنى أصحابها أن تكون المذيعة بخير وأن لا يكون قد أصابها الخوف من صدمة الموقف الصعب.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين