الأهلي المصري يواصل الضغط على “كاف”





فتح عادل مصطفى نجم الأهلي السابق، النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بسبب تضارب مواعيد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ومباراة مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم.. وقال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “من المفترض أن يخاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مصلحة أنديته، ومباراة السنغال ضد مصر يوم 29 ومباراة الأهلي ضد الهلال يوم 2 ابريل، وكيف سيتعامل الأهلي في ظل إرهاق اللاعبين الدوليين”، أضاف: “من المفترض أن يتم تنسيق تلك المواعيد من جانب كاف، وليس من الطبيعي أن يخوض لاعبو الأهلي الدوليون مباراة مصيرية يوم 2 ابريل بعد العودة من منتخب مصر الذي سيواجه السنغال في مباراة مصيرية أيضاً في تصفيات كأس العالم”.. وختم حديثه قائلاً: “كاف يتعامل مع الأهلي بشكل غريب للغاية، وحَدّدَت موعد مباراة تصفيات كأس العالم مبكراً، لذلك كان لا بد من تعديل موعد مباراة الأهلي والهلال، ولا أعتقد أن الأهلي سيتخطّى هذا الموقف”.

صحيفة الصيحة