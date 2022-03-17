جماهير الهلال تسخر من أبو هداية بسبب هذا التصريح!





شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تهكم كبير من جماهير نادي الهلال على تصريحات الناقد الرياضي، محمد أبو هداية، الذي طالب فيها الجماهير من الجيل الجديد بعدم تشجيع الهلال.

وقال أبو هداية: “الجماهير في الوقت الحالي تقول أتمنى أن يحصد فريقي على بطولة بأخطاء تحكيمية، وهذا أمر غريب، ويقولون مثلما يحصد الفريق (الفلاني) دون النظر إلى مفهوم العدالة”.

وأضاف في تصريحات مُتلفزة عبر قناة ٢٤ الرياضية: “الأخطاء التحكيمية كثيرة، وهُناك ناس (تشنق العدالة) على شجرة المحسوبية والوصولية، لذا أطالب الجماهير من الجيل الجديد عدم تشجيع الهلال”.

مزمز