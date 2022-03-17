برشلونة يقصي جالطة سراي ويبلغ ربع نهائي يوروباليج





عبر فريق برشلونة للدور ربع النهائي في بطولة الدوري الأوروبي بعدما أقصى جالطة سراي التركي بالفوز في إسطنبول 2-1 مساء اليوم الخميس في إياب ثمن النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين في معقل بلوجرانا “كامب نو” بنتيجة 0-0.

سجل بيدري وأوباميانج هدفي برشلونة في الدقيقتين 37، و49، بينما أحرز ماركاو هدف جالطة سراي في الدقيقة 28.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث سدد أكتورك أوجلو لاعب جالطة ساري كرة من خارج المنطقة، اصطدمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 7.

وسدد فيران توريس مهاجم برشلونة كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى جالطة ساري في الدقيقة 9.

وأهدر فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة، فرصة تسجيل هدف التقدم للبارسا في الدقيقة 10، حيث انطلق وانفرد بالمرمى، لكنه سدد كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيسر.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في التصدي لتسديدة من ريان بابل لاعب جالطة سراي في الدقيقة 13.

وافتتح ماركاو النتيجة لجالطة سراي في الدقيقة 28، من ركلة ركنية للفريق التركي، نفذها سيكالداو ووصلت إلى ماركاو الذي ارتقى برأسية قوية وأسكن الكرة في الشباك.

وسدد بيدري لاعب برشلونة كرة قوية من حدود المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 35.

ونجح بيدري في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 37، حيث تلقى تمريرة من زميله فيران توريس وانطلق داخل منطقة الجزاء وراوغ دفاع البارسا وسجل الكرة أسفل يمين الحارس إينياكي بينيا.

وأرسل ألكسندرو سيكالداو لاعب جالطة سراي من خارج المنطقة، تصدى لها تير شتيجن حارس برشلونة في الدقيقة 41.

وحرمت العارضة أوباميانج من تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حيث تلقى كرة عرضية من أداما تراوري فارتقى لها الجابوني ووجه الكرة برأسية إلى العارضة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

مع بداية الشوط الثاني سجل أوباميانج الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 49، بدأت الهجمة بتسديدة من بوسكيتس، تصدى لها إينياكي بينيا لترتد أمام بيدري الذي سدد وتصدى لها الحارس مجددا قبل أن تصل إلى فرينكي دي يونج الذي مرر لأوباميانج فوضعها في الشباك.

وصوب باتريك فان أنهولت لاعب جالطة سراي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى المرمى في الدقيقة 60.

ومرر ديمبلي كرة لبيدري الذي حاول التمرير داخل منطقة الجزاء، لولا تدخل دفاع جالطة سراي الذي شتت الكرة في الدقيقة 66.

وانطلق البديل مصطفى محمد لاعب جالطة سراي على الطرف الأيمن، وسدد كرة قوية ارتطمت بالشباك الخارجية في الدقيقة 76.

وسدد جوردي ألبا لاعب برشلونة كرة وسط الجماهير التركية بغضب، مما دفع الجماهير القريبة منه لإلقاء الزجاجات عليه، فقرر الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو إيقاف المباراة بضع دقائق، ثم أشهر البطاقة الصفراء في وجه ألبا، قبل استكمال اللعب.

وحرمت العارضة فيران توريس من تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، قبل أن يعلن الحكم عن وقوعه في التسلل. ولم تسفر الدقائق الـ 6 المضافة لتعويض الوقت الضائع عن جديد، فانتهى اللقاء بفوز الكتالونيين وتأهلهم لربع النهائي

موقع كووورة