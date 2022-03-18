إستشهاد شرطي وإصابة تسعة آخرين بإصابات متفاوت بجسر القوات المسلحة





لقى شرطي مصرعه وإصابة تسعة آخرين اصابات متفاوتة نتيجة لتعرض مركبة شرطة لاند كروزر تتبع للشرطة الامنية لحادث مروري بجسر القوات المسلحة وبالعودة لتفاصيل الحادث نتج بسبب القيادة بإهمال والتخطى الخاطئ مما ادى الى انحراف المركبة لجهة الشمال متجاوزة المسار المخصص لها وإصطدمت بمركبتين مما تسسبب في فقدان توازنها الأمر الذى ادى لانقلابها ونتج عن ذلك وفاة الشرطي عيسي إدريس واصابه تسعه اخرين وفور تلقى شرطة المرور للبلاغ هرعت لموقع الحادث واتخذت الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بقسم مرور شرق تحت المواد 66/62 وتم نقل المصابين لمستشفي الشرطة والجثمان للمشرحة عاجل الشفاء للجرحي والرحمة والمغفرة للشهيد.