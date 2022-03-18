السودان..ضبط سجائر وريش نعام





يفيد إعلام هيئة الجمارك أنّ القيمة الجمركية للضبطية تقدّر بحوالي 20 مليون جنيه سوداني.

أعلنت السلطات في الجزيرة، عن ضبط كميّة من السجائر وريش النعام ذو القيمة الاقتصادية العالية، مهرّب داخل جوالات فحم وألواح خشب بغرض التمويه.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الجمعة، أنّه تمّ القبض على الضبطية في عربة دفار جامبو بواسطة مكافحة التهريب ولاية الجزيرة.

و حسب باج نيوز قال مدير إدارة مكافحة التهريب بالجزيرة صالح إدريس، إنّ قواته تمكّنت من ضبط عربة دفار جامبو من خلال معلومات بواسطة تمّ رصدها قادمة من دولة مجاورة تحمل عدد (880) باكو سجائر مستورد المنشأ إنجلترا وكرتونة تحتوي على ريش نعام مخبأة وسط جوالات فحم وألواح خشب.

وشدّد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب، على أنّ ما تحقق هو إنجاز في سبيل حماية ثروات البلاد.

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