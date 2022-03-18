رئيس اتحاد الكرة السوداني في”فندق الهلال”





السوباط، أعرب عن شكره لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ونائبه الأوّل، على الخطوة التي وصفها بالبارعة.

طالب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر سرّ الختم، ونائبه الأوّل أسامة عطا المنان، لاعبي الهلال بتحقيق الانتصار ورفع اسم السودان عاليًا في مباراة الغد أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

والجمعة، سجّل رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر سرّ الختم، ونائبه الأوّل أسامة عطا المنان، زيارةً إلى فندق نادي الهلال.

وكان في استقبال معتصم وأسامة، رئيس لجنة تسيير نادي الهلال هشام السوباط، ونائبه محمد إبراهيم العليقي، ومساعد الرئيس الأمين عبد المنعم، وأمين المال راشد صالح ، ونائبه عبد الله العاقل، ورامي كمال.

باج نيوز