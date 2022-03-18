منوعات

الفنان العراقي كاظم الساهر ينعى زوجته ويصدر إعلانا بخصوص حفلاته

2022/03/18
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كاظم الساهر 2015

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر وفاة زوجته عروبة الساهر، كما أعلن تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر.

ونعى الساهر عبر حساباته في “تويتر” و”إنستغرام” عروبة الساهر أم أولاده وسام وعمر.

وفي تغريدة عبر “تويتر” جاء في حساب الساهر أنه: “بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ”.

المصدر: RT

2022/03/18
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