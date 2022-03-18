(عبوة بمبان) تتسبّب في حريق بإحدى الكليات الجامعية





تعرض سطح أحد المباني التابعة لكلية طب الأسنان جامعة الخرطوم لحريق جزئي مساء الخميس بسبب (عبوة بمبان) تم إطلاقها بالكلية خلال مُحاولة تفريق الثوار.

وأكدت عميدة الكلية د. شذى كمال عباس، احتواء الحريق الذي نشب في سطح أحد مراكز الخدمات في السور الغربي للكلية بالقرب من مولد الهواء، ومولد الكهرباء. وأفادت بأن سرعة تدخل حكمدار الحرس الجامعي، والمُشرف الإداري لاحتواء الحريق أنقذت الكلية من كارثة كانت ستفضي إلى خسائر فادحة في العيادات الملحقة بالكلية. وأشادت بأفراد الحرس الجامعي والمُشرف سمير العقيد.

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