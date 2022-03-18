شاهد بالفيديو.. المؤثر “رشدي الجلابي” يستلم هدية هاتف آيفون برو بأكثر من نصف مليار





عبر المؤثر الاجتماعي “رشدي الجلابي” عن شكره الجزيل لأحد محال بيع الهواتف الذكية وأكسسواراتها بالخرطوم، لإهدائه هاتف آيفون Pro13 iPhone، تصل قيمته لنحو 700 ألف جنيه سوداني.

وبدأ “الجلابي” مشواره كمؤثر سوداني في مواقع التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة (ما راجع ما راجع عشرة مرات).



وهو احمد الرشيد بشير، ولد بقرية “الأسيد” بريفي تمبول، ومن أطلق عليه اسم “رشدي الجلابي” هو الشخص الذي قام بتصوير اول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى.

الخرطوم: (كوش نيوز)