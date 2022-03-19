شاهد بالفيديو: إحدى المدن السودانية لايستطيع البشر السكون فيها





بحسب دراسة نشرت للدكتور حسن وجدي صالح يقال إن مدينة سواكن السودانية كان قد استخدمها النبي سليمان بن النبي داؤد لسجن الجان العاصي والمردة وجميع الخارجين عن القانون.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد قيل إن لفظ سجون أصابه التحريف مع مرور الزمن وأصبح سكون ومنها اشتقت سواكن .

يذكر أن أحد ملوك الحبشة أهدى النبي سليمان “70” جارية فاستراحت السفن في طريقها من مصوع إلى القدس في سواكن واستطابت الأمان فوطي الجان بهن وعندما وصل الجواري القدس ظهرت عليهن علامات الحمل فأمر بردهن إلى سواكن والإقامة بها مع زريتهن.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)