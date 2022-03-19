منوعات

شاهد بالفيديو: إحدى المدن السودانية لايستطيع البشر السكون فيها

2022/03/19
0
2911

بحسب دراسة نشرت للدكتور حسن وجدي صالح يقال إن مدينة سواكن السودانية كان قد استخدمها النبي سليمان بن النبي داؤد لسجن الجان العاصي والمردة وجميع الخارجين عن القانون.


وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد قيل إن لفظ سجون أصابه التحريف مع مرور الزمن وأصبح سكون ومنها اشتقت سواكن .

يذكر أن أحد ملوك الحبشة أهدى النبي سليمان “70” جارية فاستراحت السفن في طريقها من مصوع إلى القدس في سواكن واستطابت الأمان فوطي الجان بهن وعندما وصل الجواري القدس ظهرت عليهن علامات الحمل فأمر بردهن إلى سواكن والإقامة بها مع زريتهن.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)

2022/03/19
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.