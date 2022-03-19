ماذا قال الطب الشرعي حول قاتل الأسرة الكويتية وبمن التقى قبل وفاته؟





كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جديدة حول السفاح الهندي ناحر الأسرة الكويتية وبمن التقى قبل انتحاره وماذا قال الطب الشرعي حول الجريمة.

وذكرت صحيفة الراي الكويتيتة أن الهندي المتهم بارتكاب الواقعة، حسم أمره بإنهاء حياته داخل محبسه، بعد ساعات من لقائه بمسؤولين من سفارة بلاده بهدف الاطمئنان عليه، وأثبت تقرير الطب الشرعي أنه شنق نفسه من دون مساعدة من أحد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الهندي شنق نفسه بقطعة قماش (فانيلته الداخلية)، ربطها في السرير ولفها حول رقبته حتى لفظ أنفاسه، مشيراً إلى أنه في صباح اليوم ذاته طلب مسؤولون من سفارة بلاده لقائه للاطمئنان عليه، وبعد الاجتماع معه بساعات فعل فِعلته.

من جهتها، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان لها أن المتهم بقضية مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة العارضية عثر عليه، مساء أول من أمس منتحراً داخل زنزانته، حيث قام بشنق نفسه باستخدام ملابسه.

وأكدت الإدارة أنه بعد انتقال رجال الإدارة العامة للأدلة الجنائية لموقع البلاغ وفحص الجثة، ثبت أن سبب الوفاة الانتحار، ولا توجد أيّ إصابات أخرى بالمتهم، وأنه تم تسجيل قضية تحت رقم 2022/31 جنايات الصليبية بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث.

صحيفة البيان