عبد الله مسار يكتب : فضل ليلة النصف من شعبان





ليلة النصف من شعبان هي ليلة عظيمة لها فوائد كثيرة لا تُحصى ولا تُعد، وهي ليلة كان يحييها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويميزها عن باق الليالي في العام، فهي ليلة يغفر الله فيها ذنوب المستغفرين ويرحم المسترحمين، ومن أسمائها:

1/ ليلة الصك

2/ ليلة العتق

3/ ليلة حب الخير

4/ ليلة القسمة

5/ ليلة الشفاعة

6/ ليلة الإجابة

7/ ليلة التقدير

ومن أسمائها أيضاً:

1/ ليلة التكفير

2/ ليلة الدعاء

3/ الليلة المباركة

4/ ليلة الحياة

5/ ليلة عيد الملائكة

6/ ليلة الجائزة

7/ ليلة الرجحان

وهي واحدة من سبع ليالٍ مباركات يسن إحياؤها

1/ ليلة التروية

2/ ليلة عرفة

3/ ليلة الأضحى

4/ ليلة الفطر

5/ ليلة الجمعة

6/ أول ليلة من رجب

7/ ليلة النصف من شعبان

تحدث فيها سبعة أعمال

1/ ترفع فيها الأعمال

2/ تنسخ فيها الآجال

3/ يكتب فيها كل مولود

4/ يكتب فيها أرزاق الخلائق

5/ يكتب فيها كل حاج

6/ يفرق فيها كل أمر حكيم

7/ يميز الله فيها السعيد من الشقي

حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الآتي:

1/ شق الله له القمر

2/ حول له القبلة فيها

3/ صلى وسلم عليه فيها

4/ أنزل عليه آية الأمر بالصلاة

5/ سأل الله فيها الشفاعة لأمته

6/ استجاب له الدعاء فيها

7/ وبشّره بالمغفرة لأمته فيها

يتكرّم الله بها بسبعة أشياء هي:

1/ ينزل فيها إلى السماء الدنيا أي تتنزل رحماته

2/ يغفر الله فيها لأهل القبلة

3/ يسح الله فيها الخير سحا

4/ ينظر الله فيها إلى جميع الخلق

5/ يعتق فيها من النار بعدد غنم قبيلة بني كلب

6/ لا يرد الله فيها دعوة داعٍ

7/ يحول فيها الأشقياء إلى سعداء

المحرومون فيها سبعة:

1/ المشرك بالله

2/ المشاحن

3/ الساحر أو المشعوذ

4/ قاتل النفس

5/ قاطع الرحم

6/ المتكبر

7/ مدمن الخمر

يكون الاستعداد فيها للآتي

1/ بالتوبة والرجوع إلى الله

2/ التفرُّغ فيها للعبادة

3/ بالعفو وطلبه من الناس

4/ بتعظيم شأنها ومكانتها

5/ تنظيف القلوب من الأحقاد

6/ بإزالة كل موانع المغفرة

7/ بالصلة والتواصل مع الأرحام

وليحذر المرء قبلها

1/ الرياء والعجب

2/ عقوق الوالدين

3/ قطيعة الرحم

4/ المشاحنة

5/ الشعوذة

6/ أذى المسلم

7/ التكبر

إنها ليلة عظيمة صياماً وذكراً وعبادة.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من قائميها والمُستفيدين منها.

آمين

صحيفة الصيحة