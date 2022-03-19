فاجعة رحيل الفاتح خليل .. كلمح البصر !





كان يوماً كالحا حالك السواد.. ملئه الكآبة..

يوم الرحيل الفاجع وقد كان ملء السمع والبصر .. بشوشاً وشهماً.. وصدرا رحيبا لمن يحبه.. وعطاء ممدودا جزيلا لطالبه .

أذكر نشأته الأولي بأم روابة في أحضان أسرة كريمة يعود أصلها للأشراف .. عمنا الصالح، الحاج عثمان محمد صالح .. وعمنا خليل محمد صالح الأديب الذكي .. والنجاحات المطردة في حقل التجارة.. أول معصره آلية 1936م بأم روابة، وأبناء بررة .. غرّ ميامين .. يكتنفهمالتهذب وجلال الوقار وجمال العلم، والمال الغداق.

نشأ الراحل وسط هذه السماحة في بحبوحه من الخير ، فكسب أفضالا جمّة .. كان منها وفاءه لمدينته الأولى أم روابة الفاضلة يوم نشأتها ولمدينته الثانية حلفا .. وقد استقر بها اخوه الرجل الصالح شيخ جعفر محمد صالح .

كان عمنا الصالح حقيقة الحاج عثمان ملازما للقرآن الكريم يصدح مرتلا له طيلة يومه بصوت رخيم. وكان عمنا الأريب خليل محمد صالح اديبا رفيعالمعرفة ، عالما بأوابد الشعر وشواهده .. تاجرا نشطا ..ثم أبناء الأسرة الغرّ الميامين كالنجوم الزاهرة..د. محمد عثمان صالح وعمر عثمان محمدصالح وأبوبكر عثمان محمدصالح وعلى عثمان محمد صالح والتجاني عثمان.. والفاتح خليل محمد صالح واخي خالد خليل محمد صالح حفظه الله .. واخي الراحل معتصم خليل ، وأخي محمد خليل ومصعب خليل رحمهم الله جميعا.

أرفع العزاء لعميد الأسرة الاستاذ أبي بكر محمد صالح الدبلوماسي الشهير القدير. من منّا من لا يذكر فضلهم جميعا .. وطهرهم.

عليك الرحمة تامة أخي الفاتح، فقد كنت بيننا قمرا منيرا ويدا بيضاء يلوذ اليها اصحاب الحاجة.. أخا كريما.

إن جنة الله خير لك منّا.. فليطب مقامك فيها.. عليك الرضوان قشيا :

مصائب هذه الدنيا كثيرة وأيسرها على الفطن الحمام

وليلزمنا الله بعدك الصبر.. إنا لله راجعون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. أرفع العزاء لسائر أهل أم روابة ثم لأصدقاء الراحل أجمعين .

سألني عمنا خليل ذات يوم أن أكمل بيت الشعر ونحن في مقابر أم روابة يوم وفاة العالم الشريف الحبيب رحمة الله: ومن يأمن الدنيا يكن كالقابض على الماء خانته فروج الأصابع !

لم أسمعه من قبل .. لكنه رضوان الله عليه تذكره تاما عند رجوعنا..

(2) أشتات

1-أيام فرح عشتها نعيما نحمد المولى عليها.. فقد انجبت ابنتي الكبرى توأمين ذكرين ، وانجبت اختها الصغري بنتا.. مبروك + مبروك+ مبروك لكن تمت الفرحة وكامل السرور لما انجبت كديستي الحبيبة ثلاثة مواليد. دفعة واحدة.. لا أعلم ذكروهن من أناثيهن ..

كل هذا العطاء الجزيل كان خلال نصف شهر أول يناير لكم انت كريم يا الله … لئن شكرتم لا زيدنكم .

فائدة : 2 ذكور + انثي + 3 كدايس = كامل الخير

2-يا ناظريّ بيعقوب أعيذكما مما استعاذ به إذ مسه الكمد

قميص يوسف إذ جاء البشير به بحق يعقوب اذهب إيها الرمد

3-الشيخ حسن الطويل المالكي : ( كان كثير الاشتغال بأمور المسلمين ، دائم الهموم لما أصابهم من التأخر في مشارق الأرض ومغاربها ، منتظرا فرجا يأتيهم ولطفا من الله يحفهم ، فتقوم فيهم دولة شعارها الدين ، تقوى على جمع شملهم ، ولذلك لما قام المهدي بالسودان وانتصر انتصاراته المشهورة واستولى على البلاد السودانية، أحسن المترجم فيه الظن وقام بنصرته بقلبه ولسانه، حتى اضطر الإنكليز أن يسيروا وراءه عينا يخبرهم بحركاته وسكناته، وكاد يقع فيما لا تحمد عقباه لولا أن سلمه الله ).

كتاب أعيان القرن الرابع عشر ، تأليف العلامة أحمد تيمور –عن دار المعارف للطباعة والنشر – سوسة تونس 1988م .

3-قال العلامة احمد تيمور في مقدمة كتابه تصحيح لسان العرب وهو أكبر كتاب في اللغة (ولسنا في ذلك بمدعين عصمة أو متبجحين بفضل ).

4-في قذاذاة سابقة كتبت : كلام + ؟ = استخفاف .

فاتني أن في قولنا ( ساكت ) معني غير محض الاستخفاف – اقرب للاعتذار ، يسأل السائل : لماذا فعلت هذا ؟ تقول مجيبا معتذرا :

فعلته ساكت ! هنا المعني يذهب لغير الاستخفاف المحض : ربما للاعتذار أن لا قصد قبيح في الفعل : بدون سبب ! نوازع النفس قد تأتي بغير قصد وغير محمدة !

5-أولو الفضل في أوطانهم غرباء تشذ وتنأ عنهم القرباء

وزهدني في الخلق معرفتي بهـــــــــم وان جميع العالمين هباء

وأرواحنا كالراح ان حبســــــــــــــــــــــــــــــها فلابّد من يوم يكون سباء

6-كتب كتبتها أبحث عن ناشر .. جرئ..

1- قذاذات وجذاذات الجزء الثالث

2- قذاذات وجذاذات الجزء الرابع

3- كتابات لغويّة

4- ديوان شاعر الشنابلة عبدالرحمن ود الجهينة وقد جمعناه الأستاذ ميرغني عبدالرحمن والأستاذ السيد يوسف أبو عاقلة وشخصي الضعيف .

7- يا الله يا عزيز يا قدير .. جنتي التي أروم واستحق أن توفر لي كُتباً كالخضم .. أطالعها في رقدتي الأبدية .. معاجم شائكة وشيء من سدر .. حسبي هذا من جنتك !.

قذاذات وجذاذات

مركز الضاد للدراسات العربية

بروفيسور عمر محمد الحسن شاع الدين

التاريخ :7/3/2022م

prof.shaa@gmail.com

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