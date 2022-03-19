مؤسس موقع للزواج ينصح المتعدد باستخدام طريقة غريبة عند التعامل مع زوجاته ليعيش في راحة!





كشف وسيط زواج ومؤسس “موقع للتوفيق بين الزوجين”، يوسف القعيط، عن طريقة غريبة يجب أن يستخدمها الشخص المعدد مع زوجاته ليعيش في راحة.

وقال القعيط، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”:”لابد أن يتمتع المعدد بطبيعة حربائية تتكيف حسب الظروف ليعيش في راحة”.

وأشار:”هذا ليس عيبا ولا ينقص من قدره بل هي دليل على مرونة وتفهم وإدراك، فبعض الطبائع والسلوكيات قد تصلح في بيت دون بيت”.

وتابع:” فمثلا إن كان من طبيعته أنه جاد فقد يناسب هذا إحداهن، ولكن لايناسب الأخرى وهلم جرا”.

لابد أن يتمتع المعدد بطبيعة حربائية تتكيف حسب الظروف ليعيش في راحة !

وهذا ليس عيبا ولا ينقص من قدره بل هي دليل على مرونة وتفهم وإدراك .

فبعض الطبائع والسلوكيات قد تصلح في بيت دون بيت

فمثلا إن كان من طبيعته أنه جاااد فقد يناسب هذا إحداهن ولكن لايناسب الأخرى وهلم جرا .

صحيفة المرصد