المريخ ينهي علاقته بالقاهرة وبعثته في الخرطوم





يتوقع أن تصل بعثة المريخ إلى البلاد اليوم، بعد أن أمضى فريق الكرة أطول فترة هناك، تخللتها رحلة عودة لفترة قصيرة لأداء المباراة أمام الهلال في المباراة التي خسرها الفريق بهدف نظيف، وأمضى المريخ أطول فترة إعداد لفريق سوداني، وعلى الرغم من أن الفترة كافية لتجهيز مثالي؛ غير أن الفريق لم يستفد منها، وخاض مباريات صعبة في أجواء باردة قبل أن يؤدي الديربي في أجواء مختلفة تماماً ، كما أن الفريق أهدر وقتاً ثميناً كان يمكن أن يساهم في تجهيز عدد من اللاعبين، غير أن كل ذلك لم يحدث، ليفقد الفريق عدداً مقدراً من أعمدته الأساسية.

المريخ سيصل البلاد ليمكث فترة قصيرة قبل أن تشد بعثته الرحال إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في الجولة الأخيرة.

صحيفة اليوم التالي