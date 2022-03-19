معتصم محمود يكتب : مؤتمر السلام.. حشد من المغالطات





عقد معتصم جعفر مؤتمراً صحفياً بالسلام روتانا للحديث عن قرارات كأس.

طوال زمن المؤتمر ظل معتصم يسعى لتأكيد طهارة يده وبعده عن مس المال العام.

ليس هو وحده بل حتى اسامة عطا المنان الذي كاد ان يصفه بالملاك الطاهر والبريء المظلوم!!

غاب عن المؤتمر كبار الصحفيين واحتشد بالمُوالين والهتيفة ممن لم يجرؤ على سؤال معتصم عن عديد المُتناقضات بل والأكاذيب التي ذكر.

معتصم الذي تغزّل في عطا المنان الملاك الطاهر هو ذاته من قدم البلاغ الجنائي ضد الرجل!!

حين خيّر المراجع معتصم ما بين تقديم شكوى ضد أسامة أو قيام المراجع بفتح بلاغ ضده، نجا معتصم بنفسه واختار التضحية بنائبه.

إن كان معتصم واثقاً من براءة عطا المنان كما يزعم فلماذا قدم ضده البلاغ!!

معتصم الذي زعم ان يده لا تمتد للمال العام أقام مؤتمره الصحفي بمال الاتحاد وأجهزته رغم أن الاتحاد لا علاقة له بالمؤتمر.

إن كان تأجير صالة أفراح لبضع ساعات (عمومية النظام الأساسي) مع ضيافة كلف الهلال 17 ملياراً فكم كلف تأجير قاعة في أغلى فندق بالخرطوم!!

المؤتمر خاص بمعتصم وعطا المنان والمشكو ضده الاتحاد العام فكيف تخرج أموال المؤتمر من الاتحاد!!

لو كان المراجع الذي اتى به شداد من وزارة المالية لضبط المال يقوم بعمله لما مرت هذه المعاملة وغيرها من معاملات إهدار المال العام.

يحيرني صمت المفوضية الاتحادية على التجاوزات المالية بالاتحاد والتي ترقى لدرجة الفساد ويحيرني أكثر صمت الوزارة ومستشارها القانوني.

الوزارة التي جرجرت بروف شداد في النيابات بخصوص نثرية الكاف تتمسّك بالصمت المريب والصحف تطفح كل يوم بالتجاوزات المالية الخطيرة بالاتحاد ومن ذلك فضيحة زي المنتخب ومبلغ الـ(45) ألف دولار.

أسوأ ما في ترهات معتصم محاولات الهمز واللمز ضد شداد ومحاولات الادعاء بأن شداد وراء الشكاوى والملاحقات القانونية ضده رغم ان الحقيقة غير ذلك.

كشف التجاوزات المالية باتحاد معتصم بادرت بها الصحافة الرياضية حتى أسقطته في إنجاز غير مسبوق يُحسب لها.

الصحافة الرياضية المسؤولة لا الصحافة الرخيصة ناس اكتب واقبض وأقلام المكرمات.

قاد الإعلام الرياضي وتحديداً الزميل خالد عز الدين وكاتب هذه السطور وثلة من أشرف الأقلام حملة استمرت لنحو ثلاثة أعوام انتهت بسقوط دولة الفساد.

تلك الحملة لم يكن لشداد اي دور فيها حتى يفتري معتصم على الرجل ويزعم انه كان داعماً لتلك الاتهامات.

لو كان شداد يعمل بأسلوب الانتقام والتشفي لكان كثيرون في غياهب السجون.

معتصم قلب الحقائق إذ انه من قام بتقديم طعن ضد البروف وبرقو مما حدا بالثنائي لرد الصاع وتقديم طعن مماثل.

معتصم الذي قال (شداد يعرف من هو معتصم ومن أين اتى) كان عليه ان يسأل نفسه ذات السؤال قبل أن يطعن في شداد.

كان عليه ان يسأل نفسه، من هو شداد ومن أين أتى.

شداد ابن المهندس حامد ابراهيم وكيل وزارة الأشغال.

شداد ابن الخرطوم نمرة واحد (حي المطار) أغلى حي بالخرطوم.

شداد لم يأت الخرطوم عبر الاتحاد العام، و قد دخل اروقة الاتحاد وهو يقود مرسيدس موديل السنة.

هناك من دخلوا الاتحاد حفاة عراة و خرجوا منه أثرى الأثرياء.

باختصار مؤتمر مهزلة و مسرحية سيئة الاخراج.

صحيفة الصيحة