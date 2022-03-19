طه مدثر يكتب: القضايا المشتركة بين ال نهيان وال البرهان!!





(1) لا جديد يذكر.ولكنه القديم يعاد انتاجه بصورة جديدة.ومعلوم بالضرورة الزيارات الكثيرة والراتبة التي كان يقوم بها المخلوع عمر البشير إلى الدول الخليجية تحديدا..باحثا عن المزيد من التطمينات للبقاء فى المنصب وايضا باحثا عن ودائع وقروض ومنح وهبات.ولكن (وحدوه.مادايم الا الله)وعقب عودته من زيارته كان يحدثنا أنه بحث مع الجانب الخليجي الفلاني.القضايا ذات الاهتمام المشترك. (2) وقبل أيام .قام قائد الانقلاب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.ومكث هناك كذا يوم بعيدا عن أجواء الرصاص الحي والمطاطي والخراطيش والغاز المسيل للدموع.الذى أصبح له الوان مختلفه.وايضا الماء الملون!!وعقب عودته حدثنا أنه بحث مع الجانب الاماراتي.القضايا ذات الاهتمام المشترك!! وهنا نسأل عن شكل ونوع ولون هذه القضايا؟فمثلا هل (الزول الاماراتي)يعاني من انقطاع الكهرباء والماء على مدار اليوم؟هل( الزول الاماراتي).يعاني من أزمة حادة فى الدواء وارتفاع ثمنه؟هل (الزول الاماراتي).يعاني من شح فى الرغيف.وزيادة سعره؟وهل معاناة (الزول الاماراتي).تشبه أو قريبة الشبه من معاناة (الزول السوداني.)؟جاوب انت نيابة عني. (3) ولكن يبدو لى أن الجانبين الاماراتي والسوداني.ابديا انزعاجهما من الانقلاب الذى قام السيد قيس سعيد.في تونس.وحثا قيس سعيد على العمل السريع على عودة المسار الديمقراطى والحياة النيابية..والعودة للعمل بالدستور.وعدم التعرض للمحتجين والمتظاهرين السلميين.واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمعارضين لانقلابه!! .كما أن الجانبين ناقشا قضية تردي حقوق الانسان فى إيران.وطالبا من الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.العمل الجاد على إطلاق الحريات العامة.الاستجابة الى رغبات وتطلعات الشعب الايراني.!! (4) وأخيراً يبدو أن الجانب الاماراتي.اطمئن(غاية الاطمئنان)وعبر عن سعادته الكبيرة.بأن الحكومة السودانية ماضية قدماً وبقوة في عملية تصحيح مسار ثورة ديسمبر المباركة.كما اعبر الجانب الامارتي إعجابه بحنكة القيادة السودانية الرشيدة.ممثلة فى سعادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.ونائبه سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.متمنيا الشعب السوداني موفور الصحة والعافية.وهكذا (يخيل لى)أن تلك هى القضايا ذات الاهتمام المشترك التى تم التباحث حولها من الجانب الاماراتي والجانب السوداني.اى بين ال نهيان.وال برهان!!..

صحيفة الجريدة