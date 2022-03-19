ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالبلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوي الجوية أن توالي درجات الحرارة العظمى والصغرى إرتفاعاً تدريجياً ليشمل جميع أنحاء البلاد وهطول أمطارخفيفة متفرقة فى أجزاء من جنوب شرق ولاية البحر الأحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يغطى شمال أفريقيا ويمتد إلى الشمال الأواسط وجنوب غرب البلاد و منخفض السودان الحراري في جنوب شرق البلاد .

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس في كل من وأدي حلفا ، أبوحمد ، دنقلا ، كريمة ، عطبرة ، شندي ، الخرطوم ، كسلا ، حلفا الجديدة ، ود مدني ، القضارف ، الفاشر ، سنار ، كوستي ، الجنينة ، الأبيض ، أم البنين ، أبو نعامة ، الدمازين ، زالنجي ، الضعين ، بابنوسة ، النهود ، رشاد ، نيالا ، كادوقلي ، بورتسودان وشلاتين وستنشط حركة الرياح وتتعرض حلايب لأتربة مثارة.

سونا