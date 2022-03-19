استقبلهما السوباط .. معتصم جعفر وأسامة عطا المنان يزوران معسكر الهلال





زار رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، المُنتخب الدكتور معتصم جعفر سر الختم يرافقه نائبه الأول الأستاذ أسامة عطا المنان حسن ظهر أمس الجمعة، معسكر فريق كرة القدم بنادي الهلال الذي يستعد لمُواجهة فريق صن داونز الجنوب الأفريقي ضمن مباريات الجولة الخامسة لإياب مرحلة المجموعات لدوري أبطال افريقيا عصر اليوم.

وكان رئيس نادي الهلال هشام حسن السوباط في استقبال قادة الاتحاد السوداني بفندق الهلال التابع للجوهرة الزرقاء.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام الاتحاد السوداني بأنديته المشاركة خارجياً وتأكيد وقوفه معها وهي تمثل الوطن في هذه المسابقة القارية الكبيرة، وسيتحدث رئيس الاتحاد للاعبي الهلال وجهازهم الفني، حَاثّاً إيّاهم على تقديم أفضل ما عندهم وتحقيق النصر وإسعاد القاعدة الرياضية العريضة.

هذا وتُعتبر هذه الزيارة أول فعالية رسمية لرئيس الاتحاد ونائبه الأول بعد قرارات محكمة التحكيم الرياضي الدولية كاس باعتمادهما فائزين بمنصبيهما في الانتخابات التي جرت في الثالث عشر من نوفمبر 2021م المُنصرم.

صحيفة الصيحة