20 عرضاً يتنافسون لشراء نادي تشيلسي.. هذه أبرزها





ارتفع عدد العروض المقدمة للمنافسة على شراء نادي تشيلسي الإنجليزي إلى 20 عرضا، مع إغلاق فترة تلقي العطاءات، أمس الجمعة.

وتشرف مجموعة بنك رين الأميركية على عملية البيع قبل فرض الحكومة البريطانية عقوبات على المالك السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وقدم نيك كاندي المطور العقاري في المملكة المتحدة أول عرض علني لشراء نادي تشيلسي لكرة القدم، مع عروض منافسة بمليارات الدولارات من مستثمرين أميركيين ومؤسسي صناديق تحوط عالمية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

العربية نت