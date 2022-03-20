بعد الأرتفاع الكبير لأسعار البنزين والجازولين في السودان.. إليك خطوات سهلة لتقليل استهلاك الوقود بسيارتك





سادت حالة من الاستياء والإحباط وسط الشارع السوداني، بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود التي تعتبر المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد ومعاش الناس، والذي انعكس سلباً على الأسواق بشكل ملحوظ، الشيء الذي أثر على تصاعد الأسعار هذه الأيام بشكل لافت، التي أثقلت كاهل المواطن، في وقت ما زال فيه أغلب الموظفين والعمال يعانون من ارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة سيما أن رواتبهم أصبحت لا تدعم قدرتهم للذهاب للعمل بشكل متواصل نسبة لانخفاض قيمة العملة مقارنة بالسابق.

ووفقا لمتابعات محرر موقع النيلين فإن ارتفاع أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم، جعل العديد من مستخدمي السيارات يبحثون عن طرق لتقليل استهلاك الوقود بعد أن ارتفعت فاتورة الشراء.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فإن وكالة أسوشيتد برس قدمت مجموعة من النصائح التي قد تساعدك على تقليل استهلاك البنزين وبالتالي خفض النفقات:

تأكد من وجود هواء كاف في الإطارات، فالإطارات ذات الهواء المنخفض تخلق مزيدا من المقاومة مع الطرق، وبالتالي زيادة استهلاك الوقود. قم بنفخ إطارات سيارتك بالضغط المناسب لنوع المركبة، وافحصها بشكل دوري باستخدام مقياس ضغط الإطارات. يقول ديفيد بينيت، مدير أنظمة الإصلاح في رابطة السيارت الأميركية: “تقل المسافة المقطوعة بالميل حوالي 5 إلى 10 في المئة لو كانت كمية الهواء في الإطارات غير مناسبة”. لكن لا تبالغ في النفخ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الإطارات بسرعة أكبر.

الصيانة الدورية والصحيحة مهمة أيضا. اتبع توصيات الشركة المصنعة بشأن تغيير الزيت والسوائل الأخرى واستبدال فلاتر الهواء وشمعات الاحتراق على فترات. يقول بينيت: “السيارة تعمل بأقصى كفاءة لها” مع كل صيانة جيدة.

راقب سرعتك. تقول الرباطة الأميركية إن الاقتصاد في استهلاك الوقود يبلغ ذروته عند السير حوالي 50 ميلا في الساعة في معظم المركبات، ثم ينخفض مع زيادة السرعة. يؤدي خفض السرعات في الطرق السريعة ما بين 5 إلى 10 أميال في الساعة إلى تقليل استهلاك الوقود وزيادة المسافة المقطوعة لكل غالون حوالي 14 في المئة.

خطط مسار رحتلك مسبقا. حاول القيام بمهام متعددة في كل رحلة وتجنب ساعات الذروة.

حاول تجنب وضع المحرك في حالة الخمول (عند التوقف على سبيل المثال في إشارة ضوئية أو السير ببطء في أوقات الازدحام المروري). يحرق المحرك ربع إلى نصف غالون (1.9 لتر) من البنزين في الساعة عند التباطؤ في الحركة، لذلك ينصح، إذا كان ذلك ممكنا، بغلق المحرك إذا كنت ستتوقف لأكثر من دقيقة.

تجنب الوقوف غير الضروري، فالسيارة تستهلك الكثير من الوقود لكي تتحرك من نقطة توقف.

املأ خزان الوقود ببنزين الدرجة الأولى، لأن شركات الوقود تضع إضافات في هذا النوع تقلل من رواسب

الكربون.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين