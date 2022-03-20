سيرحلون … وتبقي الخوازيق !!





محمد موسى حريكة

(لا يعلم الأوز المنزلي حقيقة مأساته ،إلا حين يري الأوز البري محلقاً)

musahak@hotmail.com

يتساءل المرء هل كل ما أنجزناه في طريق الحرية الطويل هو مجرد ما يطلق عليه نصف (ثورة) وأننا كنّا دائما علي قناعة تامة أن ما أنجزناه هو (الكوب الممتلئ ) ثم نكتشف لاحقآ أن كل المنجز ما هو الا (نصف الكوب) الذي لا يروي ظمأ ولا يسقي بذرة .

حينما رحل نظام نميري إثر إنتفاضة أبريل 1985 كنّا في حالة طرب ثوري بلا حدود ، وتجاوزنا كل التفاصيل عقب الثورة ، كنّا نحدق مليآ في الغابة ولا نكترث بتفاصيل أشجارها ، النشوة الثورية حجبت عن رؤيتنا ذلك الخازوق الذي صنعه النميري في أحدي (نزواته) الاستبدادية، كانت قوانين ما يسمي بالشريعة الاسلامية سبتمبر 1983سيئة الذكر تمتد كخيوط العنكبوت علي مدنية الدولة المتوهمة ،وترخي بحبالها علي كل شئ ،التعليم ،الصحة ،الاقتصاد حركة المجتمع ، ورغم أن السياسيين زايدوا كثيرا علي الحس الجماهيري تجاه تلك القوانين وبأنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به ، إلا أنها ظلت قائمة كرمزية مقدسة ،وأن كل من يقترب منها نقدا أو تجريحا ، أو من يحاول الفكاك من حبالها

المتشابكة (مفقود يا ولدي مفقود ). وظلت قائمة تلهم صانعيها في انه يوما ما ستخيب آمال الشعب وستفتر الهمة ويعد( للدين مجده ) كما صوروا لنا في ذلك الشحن السياسي والثقافي ، وهكذا عادوا في يونيو 1989 لان الخازوق قد أدي دوره و بجدارة.

حين لاحت إنتصارات أبريل 2019 بفعل ثورة ديسمبر كنّا نمتص رحيق (نصف الكوب الفارغ) ، ومن داخل تلك السراديب والردهات تم تصنيع (الخازوق) كانت المعامل السرية خلف المبني الشاهق للقيادة العامة تشهد نشاطاً أسطوريا في مواجهة تلك الجماهير الحالمة بمستقبل أفضل ، في الثالث من يونيو 2019 تم قنصها في الفجر ،ومن ثم سحلها ، وإلقاء من استطاعوا اليه سبيلا في جوف النهر ، و آخرين تم إخفاءهم قسريا وإلي الأبد ، وكانت المشافي تعج بالجرحى ، وغطت روائح الموت والبارود والغاز فضاء العاصمة المدينة المفتري عليها منذ فجر تكوينها ، ثم تلا ذلك عملا إحترافيا من عصبة صناع الخوازيق ولنقلها صراحة ما عرف ب ( اللجنة الامنية)، بالنسبة لهم لم تكن تلك المساومة التاريخية عملا شاقا ، فهناك تراكم خبرات محلية ومدد يا (شيخ) مدد من الجوار والإقليم، ومن محترفي تخدير الشعوب في كل زمان ومكان ،وعند إنجلاء دخان الحرائق ، كان الشعب محترق الجوف والظامئ أبدا لرشفة الحرية .كان في مواجهة (نصف الكوب الفارغ ) علي طاولة المساومة التاريخية أو وليدة لقاح الخطيئة التاريخية تلك التي تقول (انحياز قواتكم المسلحة ) .

ثم كانت تلك الوثيقة التي تحمل جينات (الخازوق)، وذلك (التمازج) بين دهاقنة الثكنة العسكرية و احلام الذين أعياهم النضال ،والطيبون جدا الذين يسيرون عكس نظرية الفيتوري الشعرية أن (الغافل من ظن أن الأشياء هي الأشياء).

الوتد هذه المرة عسكر وحرامية، ومليشيات وبنادق (علي قفا من يشيل) ، وكائنات رخوة من إنتاج مدارس سياسية فجة وقبائل إسمها العصري (أصحاب المصلحة) ، و أصحاب مبادرات مشبوهة بعدة لغات ولهجات، (خازوق ) مخلوط برعب هائل تختبئ في كل طياته مشاريع واهية محروسة ببنادق المليشيات وأمراء الحروب .أخذت من رهيد البردي طرحة ومن جوبا نصوص إتفاقية لا يفك حرفها إلا الضالعون في صناعة الأحلاف .

سيرحلون دون شك ويخلفون وراءهم دائما (الخوازيق ).إذن فإن المهمة العاجلة هى إقتلاع (الخوازيق ) ما ظهر منها وما بطن ، وأن ندرك حقيقة المأساة التي تكبلنا عن الإنطلاق مثل ذلك الإوز البري الذي ينطلق دون قيود ، وأن نعترف أن نصف الكوب لا يطفئ ظمآً . وأن نصف الثورة ما هو الا صناعة العاجزين .

صحيفة التحرير