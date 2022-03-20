صحيفة بريطانية تكشف أغرب عادات بوتين ووجباته المفضلة.. وأكثر شيء مهووس به





نشرت صحيفة Daily Star البريطانية، تفاصيل الروتين اليومي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بداية من ساعة استيقاظه من النوم، مرورًا بممارساته الرياضية والأطعمة المحببة لديه، ومطالعاته اليومية، حتى خلوده إلى غرفته للنوم مرة أخرى.

وقالت الصحيفة عن أغرب ما في الروتين اليومي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يستيقظ من نومه قبل الساعة 12 ظهرا، إلا في ما ندر، وأثناءها يضطر أفراد حاشيته للانتظار حتى يتناول وجبة إفطار وينتهي من السباحة، وبعدها يبدأ عمله.

وجبة الإفطار

وأوضحت الصحيفة أن أهم ما يجب أن تحتويه عليه وجبة الإفطار “البوتينية” ظهر كل يوم، هي قطع من “جبنة القريش” المعروفة باسم Cottage cheese إنجليزيا، مع طبق من العجة أو عصيدة الأرياف، وأيضا بيض السمان الذي ينقعه بعد السلق بعصير فاكهة يختارها مختلفة في كل مرة.

كما ذكرت صحيفة “البرافدا” الشهيرة، في أحد تقاريرها المنشورة، في وقت سابق، أن بوتين يلتزم بنظام غذائي صحي من الطماطم والخيار والخس “ومع أنه يشتهي لحم صغار الخراف أكثر من أي لحوم أخرى، إلا أن طعامه الرئيسي هو السمك”. أما الحلويات على أنواعها فمطرودة منذ زمن بعيد.

أفضل مشروب يفتح شهيته

كما أشارت صحيفة Daily Star البريطانية، أن بوتين عند سفره في الداخل الروسي، يحصر طعامه على الفاكهة وشرب لبن “الكفير” المعد من حليب مخمّر اشتهر بصنعه رعاة منطقة القوقاز، وهو ما سبق لزوجته السابقة Ludmila Putina الأم منه لابنتين، أن قالت إن وضع كوب من “الكفير” على طاولة المطبخ “هي أفضل طريقة لفتح شهيته.

ويجب أن يكون الطعام المقدم إلى بوتين طازجا، مصدره أراض زراعية يملكها أسقف الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل الأول، أو Cyril بالروسية، وبعدها يعدون له جرعة من القهوة قبل أن يمضي للسباحة أكثر من ساعتين، وأثناءها يضطر مساعدوه للبقاء في غرف للانتظار خشبية، وقد يطول انتظارهم 4 ساعات إذا ما قام بتمارينه الرياضية بعد السباحة.

مهووس بالمعلومات

ويبدأ بوتين عمله في الخامسة بعد الظهر إجمالا، باستعراض الأخبار التلفزيونية، محلية وعالمية، فهو مهووس بالمعلومات، وفقًا لما ألمت به “العربية.نت” ، ثم يعمل مع فريقه بتحضير مقتطفات موجزة في مكتبه، وهو خشبي كبير، وليس فيه أجهزة كمبيوتر من أي نوع، خوفًا من أي التسريبات الأمنية تسللا عبر الإنترنت.

وفي نهاية اليوم، يعود بوتين إلى فيللا معروفة منذ الخمسينات باسمNovo-Ogaryovo حيث مقر إقامته وعمله الليلي، وفيه يقيم أيضا أفراد حرسه الشخصي وبعض مساعديه، إضافة لكلبيه: كوني وبافي.

صحيفة المرصد