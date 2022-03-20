احباط تهريب كميات كبيرة من السلع





أعلنت السلطات بولاية النيل الأبيض، عن إيقاف 5 مركبات “لواري” على الحدود الجنوبية، محمّلة بكميات كبيرة من المواد والسلع التموينية بدون مستنداتٍ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول المجاورة.

وقال مدير إدارة مكافحة التهريب بالنيل الأبيض، بكري بشير أبو قرون، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إنّه تمّ ضبط عدد خمسة مركبات (لوري) كانت على مشارف حدود الولاية الجنوبية، وأوشكت على تخطي الحدود إلاّ أن فطنة ويقظة منسوبي الجمارك حالت دون ذلك.

وأشار إلى أنّ المواد المضبوطة شملت ٢٠٨ جوال دقيق زنة ٥٠ كيلوجرام و١٥٠ جوال بصل، و١٦٠ بكت مياه غازية و ١٣٠ كرتونة زيت طعام و١٥ جوال بلح.

صحيفة الصيحة