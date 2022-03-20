الإرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة في شمال وشمال غرب البلاد





توقعت هيئة الارصاد الجوية في اقريرها اليوم أن تنخفض درجات الحرارة الصغري إنخفاضاً طفيفاً في شمال وشمال غرب البلاد صباح الغد بينما تتوالي درجات الحرارة العظمي إرتفاعها التدريجي ليشمل بقية أنحاء البلاد.مع توقع هطول أمطار خفيفة في أجزاء متفرقة في جنوب شرق ولاية البحر الأحمر.

واشار التقرير لأهم معالم الطقس متمثلة في مرتفع جوي يغطي شمال أفريقيا ويمتد إلي شمال وشمال غرب البلاد.

وتعمق منخفض السودان الحراري يغطي شرق و جنوب وجنوب غرب البلاد.

سونا