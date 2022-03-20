المريخ يرتاح اليوم ويستأنف التدريبات غداً استعداداً للشرطة





قرر القطاع الرياضي بنادي المريخ منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الأحد، على أن يعود الفريق إلى التدريبات غدا الاثنين، في إطار استعداده لمواجهة الشرطة القضارف في الدوري الممتاز، المقررة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري على ملعب جبل أولياء، وسيتدرب الفريق تحت إشراف المدرب العام إبراهيم حسين (ابراهومة)، الذي تم تكليفه بتولي الأمور الفنية بعد إعفاء المدير الفني للفريق الإنجليزي لي كلارك، والمعد البدني إسلام جمال، ومحلل الأداء أيمن اليماني.

وكانت بعثة الفريق عادت أمس من العاصمة المصرية القاهرة على دفعتين وصلت الأولى في التاسعة مساء وينتظر أن تكون الدفعة الثانية وصلت في الساعات الأولى من فجر اليوم.

صحيفة الصيحة