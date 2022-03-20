



( منكم و فيكم )

دي قصة حقيقية حصلت قبل عشرة سنوات اتعرض واحد من رجال الاعمال المقيمين بالولايات للتهديد بخطف ابنائه من قبل تجار منافسين فقرر انو يترك الولاية و يستقر في الخرطوم و بالصدفة اتعرف على مدير مباحث واحدة من المحليات و سجل ليهو زيارة في مكتبه في وجود سواق الضابط و حكى ليهو عن تجربته في الولايات و عن التهديد الاتعرض ليهو و وصف ليهو بيتو جديد ومكان مكتبه الجديد في الخرطوم .

بعد كم يوم التاجر اتصل على الضابط و قال ليهو انو ولده البالغ من العمر عشرة سنوات تم اختطافه و المختطفين طالبوا بمبلغ مالي خرافي جدا و حذروه من انو يبلغ الشرطة .. و ضابط المباحث اتعامل مع البلاغ بكل مهنية و سرية تامة لكن العصابة اتصلت على التاجر و قالوا ليهو انت خالفت الاتفاق و اتصلت بالمباحث و ده إنذار ليك .

قرر ضابط المباحث انو يتعامل بحذر شديد لحدي ما اتصلت العصابة و حددت موقع التسليم و التسلم و المباحث وضعت خطتها و التاجر اتحرك للموقع و قبل ما يوصل اتصلت عليهو العصابة و قالوا ليهو انت تااااني خالفت الاتفاق و ده آخر إنذار ليك و تاني ما ح تشوف ولدك لو اتصلت بالمباحث .

وقتها مدير المباحث و ضباطه كانوا عايزين يجنوا .. كيف العصابة دي قاعدة تكشف تحركاتهم ؟؟ فقرروا انو يغيروا من خطتهم و وقفوا اي تواصل مع التاجر و العصابة اتواصلت مع التاجر و حددوا ليهو موقع تسليم و تسلم جديد و المباحث ظلت تراقب في التاجر من بعيد لحدي ما اختفى منهم و تمت عملية التسليم و التسلم بعيد من اعين تيم المباحث و التاجر استلم و لده بالسلامة .

اثناء ما الضابط بيتحرى مع الطفل على انفراد قام الطفل قال ليهو انو كان محتجز داخل غرفة في شقة و تاني ما بيعرف اي شئ غير انو كان في ورقة بتاعت عداد كهرباء شالها من الغرفة و احتفظ بيها في جيبه .

ضابط المباحث استلم الورقة بي تكتم شديد و اتحرى بنفسه عن موقع الشقة و في منتصف الليل داهم الشقة بقوة كبيرة جدا” و حصل تبادل اطلاق نار بين الشرطة و العصابة لحدي ما الشرطة سيطرت عليهم و ضبطتهم كلهم .

المفاجأة كانت في انو زعيم العصابة كان برتبة وكيل عريف و هو السائق الخاص لمدير مباحث المنطقة .

حاليا” كل البيحصل من تفلت امني غير مسبوق داخل السودان هو نتيجة لصراعات داخل الدولة .. و الناظر للاساليب الاجرامية الموجودة حاليا” ح يعرف انو وراها عقليات امنية و عسكرية بتديرها من خلف الكواليس .. لا يمكن باي حال من الاحوال انو التفلتات الامنية دي تكون تفلتات فردية .. اي نعم في جرائم فردية لكن الجرائم المنظمة اكتر بكتيير و اي جريمة منظمة لابد من انو يكون قادتها او مدبريها عندهم خبرات عسكرية و امنية .

الحكاية بنشوفها محيرة و مدهشة لانو وراها ( سواق ) بيكشف للعصابة عن خطط و تحركات الاجهزة الامنية .

نزار العقيلي