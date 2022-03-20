رسميا.. إعلان مواعيد مؤجلات الهلال وآخر 5 جولات في الدوري السعودي





حددت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي بشكل رسمي موعد المباراتين المؤجلتين لنادي الهلال في الدوري السعودي أمام الفيحاء والاتفاق.

وأعلنت اللجنة موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين (19) و (20) حيث سيقام لقاء الفيحاء والهلال في المجمعة يوم الثلاثاء 3 مايو، فيما ستقام مباراة الاتفاق والهلال يوم الأربعاء 11 مايو القادم.

كما استقرت اللجنة على موعد مباريات الجولات من (26) إلى (30) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق الجولة (26) يوم الخميس 5 مايو القادم، وتختتم مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءات الجولة (30) والتي ستكون في توقيت واحد يوم الأحد 29 مايو 2022م.

وأوضحت اللجنة أن انطلاقة الجولة (26) ستكون في شهر مايو القادم نظرًا لمشاركة أربعة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022 والتي تستضيف المملكة خلالها مجموعات قسم الغرب الخمسة في مدن الرياض وبريدة وجدة والدمام خلال شهر أبريل القادم.

مزمز