شاهد حادث مروع وثقته كاميرات المراقبة.. سائق يتسبب بتدمير 9 سيارات في العراق





خطأ قاتل ارتكبه سائق سيارة “نيسان” في محافظة أربيل بالعراق، مساء أمس السبت، حين استدار دون النظر للشارع، وفي نفس اللحظة كانت سيارة “فورد” قادمة بسرعة في طريقها؛ لينتهي المشهد بكارثة.

وأعلنت مديرية المرور في محافظة أربيل بالعراق، اليوم الأحد، وقوع حادث سير “مروع”؛ أسفَرَ عن تضرر 9 سيارات وسط مركز المحافظة.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المتحدث باسم المرور في محافظة أربيل، فاضل حاجي في بيان: “أنه في الساعة 11:40 من الليلة الماضية؛ وتحديدًا في شارع 40 متري داخل معارض بيع وشراء السيارات بحي آزادي؛ استدارت سيارة من نوع “نيسان”، دون النظر في الشارع الرئيسي أو التأكد من عدم وجود سيارة، ولم تتوقف، وواصلت قطع الشارع، وتعد هذه مخالفة أخرى؛ بينما كانت سيارة أخرى من نوع “فورد” قادمة بسرعة وحاولت عدم التقدم؛ لكن الطريق كان مغلقًا تمامًا، ليقع حادث التصادم”.

وأضاف البيان أن السيارة “الفورد” اتجهت صوب صف من المركبات كانت متوقفة أمام معرض للسيارات، واصطدمت بسبع منها، ونتيجة للحادث أصيب سائق السيارة الفورد وألحق الضرر الكامل بثماني سيارات أخرى”.

وأشار “حاجي” إلى أن “سائق النيسان هو المتسبب في وقوع الحادث؛ لعدم اتباعه التعليمات المرورية”.

مزمز