7 فرق تضمن الظهور في ربع نهائي دوري الأبطال.. ومقعد وحيد ينتظر الحسم





حسمت 7 فرق التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مع نهاية منافسات الجولة الخامسة “قبل الأخيرة” لمرحلة المجموعات، ويتبقى مقعد وحيد بانتظار كلمة الحسم في الجولة الأخيرة.

وتأهلت أندية ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

ويتبقى الصراع على مقعد وحيد بين الأهلي المصري حامل اللقب والهلال السوداني، عن المجموعة الأولى، وهو ما يتحدد في المواجهة الأخيرة.

وتظهر 6 فرق عربية من أصل 8 في ربع نهائي دوري الأبطال، بينما تأهل الثنائي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وضمن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي حتى الآن الصدارة عن مجموعته، بينما يبقى صراع الصدارة مستمرا في باقي المجموعات.

وتأهل إلى ربع النهائي 5 أبطال سابقين للقارة وهم الرجاء والوداد والترجي ووفاق سطيف وصن داونز وقد يلحق بهم بطل سادس وهو الأهلي.

وودع الزمالك المصري والنجم التونسي أبطال القارة سابقا صراع بطولة دوري أبطال أفريقيا من مرحلة المجموعات.

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