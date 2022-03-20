جستنيه يُعلق على فوز الهلال لكرة السلة على نظيره النصر





علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه، على فوز الهلال لكرة السلة، على نظيره النصر، قائلا:”ياهو خفوا عليهم، الرحمة طيبة”.

وأوضح عدنان جستنيه:”ركزة في القدم وركزة في السلة وبعدين معاكم، أمس خلوهم يفوزوا وخلوا عندهم شمعة أمل”، لافتا:”اليوم قالوا لهم خلي عندك أمل يضوي للموسم المقبل”. يذكر أن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الهلال فاز على نظيره النصر في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، وحسم فريق الهلال اللقاء بنتيجة (78-70)، في المباراة التي جرت على صالة وزارة الرياضة في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة

مزمز